Menemen altın buldu

Sarı lacivertlilerin önemli rakiplerinden Akhisarspor evinde Yılport Samsunspor’a 4-1, Beypiliç Boluspor da sahasında Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından Menemenspor 21. haftayı 20 puanla 14. sırada tamamladı. Teknik Direktör Ümit Karan, 16. Akhisarspor’la aralarında sadece 1 puanlık fark olduğunu söyledi. Genç teknik adam, “Bu hafta evimizde Akhisarspor’la karşı karşıya geleceğiz. Her iki takım açısından da çok önemli bir müsabaka olacak. Kazanıp biraz daha rahatlamak istiyoruz” dedi.