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    HaberlerEge Haberleri Menemen altın buldu
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    16.02.2021 - 00:01 |

    Menemen altın buldu

    TFF 1. Lig’de evinde Aydeniz Et Balıkesirspor’la 1-1 berabere kalan Menemenspor, alt sıralardaki rakiplerinin yenilmesiyle aldığı 1 puan sonrası düşme hattından çıktı.

    Menemen altın buldu

    Sarı lacivertlilerin önemli rakiplerinden Akhisarspor evinde Yılport Samsunspor’a 4-1, Beypiliç Boluspor da sahasında Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından Menemenspor 21. haftayı 20 puanla 14. sırada tamamladı. Teknik Direktör Ümit Karan, 16. Akhisarspor’la aralarında sadece 1 puanlık fark olduğunu söyledi. Genç teknik adam, “Bu hafta evimizde Akhisarspor’la karşı karşıya geleceğiz. Her iki takım açısından da çok önemli bir müsabaka olacak. Kazanıp biraz daha rahatlamak istiyoruz” dedi.

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