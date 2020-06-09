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    HaberlerEge Haberleri Menemen Altuğ’un peşinde
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    09.06.2020 - 07:00 |

    Menemen Altuğ’un peşinde

    Ekol Göz Menemenspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı.

    Menemen Altuğ’un peşinde

    Ekol Göz Menemenspor, yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Türkiye’den ve Avrupa’dan birçok ismi listesine alan sarı lacivertlilerin Altınordu’nun pilot takımı olan 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Niğde Anadolu FK’dan forvet Hüseyin Altuğ Taş’la görüşmelere başladığı ifade edildi. Altuğ için Altay’ın da devrede olduğu iddia edilirken, sarı lacivertlilerin sezon sonunda serbest kalacak 24 yaşındaki futbolcuyla anlaşma aşamasında olduğu vurgulandı. Osmanlıspor’un altyapısından yetişip Galatasaray’a transfer olan Altuğ, bu sezon ilk yarıda Bodrum Belediyespor’da top koşturdu.

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