09.02.2021 - 00:01 |
Menemen ateşe düştü
TFF 1. Lig’de deplasmanda Tuzlaspor’a 2-0 yenilerek 19 puanda kalan Menemenspor, averajla yeniden düşme hattına gerilemenin moral bozukluğunu yaşıyor.
Son 10 maçında sadece 1 kez, Altınordu karşısında galip gelen sarı lacivertliler, bu periyotta 5 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak 23 puan kaybetti. Teknik Direktör Ümit Karan yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 galibiyet gören Menemenspor, bu periyotta kalesinde 11 gol görürken, sadece Altınordu kalesine 4 gol bıraktı.