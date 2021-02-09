Menemen ateşe düştü

Son 10 maçında sadece 1 kez, Altınordu karşısında galip gelen sarı lacivertliler, bu periyotta 5 mağlubiyet, 4 beraberlik alarak 23 puan kaybetti. Teknik Direktör Ümit Karan yönetiminde çıktığı 4 maçta 3 yenilgi, 1 galibiyet gören Menemenspor, bu periyotta kalesinde 11 gol görürken, sadece Altınordu kalesine 4 gol bıraktı.