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    01.12.2020 - 00:00 |

    Menemen, Başkent’te

    TFF 1. Lig’de bu sezon ikinci galibiyetini Ümraniye deplasmanında alarak düşme hattından sıyrılan Menemenspor, bugün erteleme maçında Ankaraspor’u ağırlayacak.

    Menemen, Başkent’te

    Mücadele İlçe Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak. Takımda 19 futbolcunun koronavirüse yakalanması nedeniyle depremin ardından Adanaspor maçı da ertelenen Menemenspor, ligde 9 maçta 9 puan topladı. Sarı lacivertlilerin tek basamak altında düşme hattındaki Ankaraspor’un ise 10 maçta 8 puanı bulunuyor.

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