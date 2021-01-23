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    23.01.2021 - 07:00 |

    Menemen Çıkarması

    AK Parti heyeti, yenilenen kura çekiminin ardından Menemen Belediye Başkan Vekili olarak belirlenen ve göreve başlayan Aydın Pehlivan’ı ziyaret edip görevinde başarılar diledi.

    Menemen Çıkarması

    AK Parti heyeti, yenilenen kura çekiminin ardından Menemen Belediye Başkan Vekili olarak belirlenen ve göreve başlayan Aydın Pehlivan’ı ziyaret edip görevinde başarılar diledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Ar-Ge Başkanı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Yaşar Kırkpınar, Cemal Bekle, AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ve AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik’i makamında ağırlayan Pehlivan, ziyaretleri ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.
    Menemen hakkında bilgiler alan ve sorunları dinleyen AK Partili heyet, her konuda yardıma hazır olduklarını ifade etti. l FIRAT AKAY DHA

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