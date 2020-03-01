01.03.2020 - 00:00 |
Menemen, Erzurum’da
TFF 1. Lig’de Osmanlıspor ve Adana Demirspor’a yenilerek Play Off hattının gerisinde kalan Ekol Göz Menemenspor bugün zirve hesapları yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olacak.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda Cihan Aydın’ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00’te başlayacak.
Konuk sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan sağ bek Rıdvan forma giyemeyecek. Zorlu mücadele adına konuşan Teknik Direktör Cenk Laleci, “Kötü gidişata dur demek için sahaya çıkacağız. Zor bir maç olacak. Erzurumspor’un da tıpkı bizim gibi şiddetle galibiyete ihtiyacı var. İyi bir skor alıp evimize döneceğiz” dedi.
Akar ve komutanlar sıfır noktasındaMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile sınırın sıfır noktasına gelerek, birliklerde incelemelerde bulundu, ardından İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti.