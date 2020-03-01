Menemen, Erzurum’da

Erzurum Kazım Karabekir Stadı’nda Cihan Aydın’ın düdük çalacağı müsabaka saat 14.00’te başlayacak.

Konuk sarı lacivertlilerde sakatlığı bulunan sağ bek Rıdvan forma giyemeyecek. Zorlu mücadele adına konuşan Teknik Direktör Cenk Laleci, “Kötü gidişata dur demek için sahaya çıkacağız. Zor bir maç olacak. Erzurumspor’un da tıpkı bizim gibi şiddetle galibiyete ihtiyacı var. İyi bir skor alıp evimize döneceğiz” dedi.