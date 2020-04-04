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    HaberlerEge Haberleri Menemen garajında ücret düzenlemesi
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    04.04.2020 - 00:03 |

    Menemen garajında ücret düzenlemesi

    Menemen garajında ücret düzenlemesi

    Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Menemen garajındaki minibüs ve otobüsçülere destek olmak amacıyla nisan, mayıs ve haziran aylarında garaja giriş-çıkış ücreti almayacaklarını duyurdu.

    Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla bütün Menemen garajını ve dolmuşları düzenli olarak ilaçladıklarını da belirten Aksoy, “Bu zor günleri dayanışma ve yardımlaşma ile hep birlikte aşacağız. Vatandaş ve esnafın zor durumda kalmaması için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Belediye olarak her zaman yanlarındayız” dedi.

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