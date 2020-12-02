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    02.12.2020 - 00:00 |

    Menemen hayat buldu!

    TFF 1. Lig’de Menemenspor, üst üste ikinci galibiyetini evinde Ankaraspor’la oynadığı erteleme maçında rakibini 2-1 mağlup ederek aldı.

    Menemen hayat buldu!

    Ümraniyespor’u deplasmanda yenerek düşme hattından çıkan sarı lacivertlilere Ankara temsilcisi karşısında bu sezon ilk kez art arda ikinci galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Kamara ve 88. dakikada penaltıdan Tidjani attı. Konuk ekibe 71. dakikada Erdem’in golü puan için yetmedi. Ankara temsilcisi 90+7. dakikada Stanojevic’in ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Bu skorla Menemenspor 10 maçta 12 puana ulaşırken, Ankaraspor 8 puanda kaldı.

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