‘Menemen için arkanızdayız’

Şeffaf ve dürüst olacaklarının altını çizen Pehlivan, “Güzel ilçemizi, el birliğiyle ve başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ve hükümetimizin de desteğiyle, layık olduğu yerlere çıkarmayı kendimize misyon edindik” dedi.



Toplantıda telefon



Toplantı sırasında Pehlivan’ı arayan ve kutlayan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, “Ekip ruhuyla birlikte çalışarak, her şeyi başarabileceğinize yürekten inanıyorum. Menemen için her zaman arkanızdayız” dedi.