18.01.2021 - 00:10 |
‘Menemen için arkanızdayız’
Menemen Belediyesi birim sorumlularıyla tanışma ve değerlendirme toplantısı yapan Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Geçmişte yapılan hatalardan ders çıkarmak ve aynı sorunları tekrar yaşamamak adına bu sorunların kaynağına indik. Birlikte istişarelerde bulunup yol haritamızı çizdik” dedi.
Şeffaf ve dürüst olacaklarının altını çizen Pehlivan, “Güzel ilçemizi, el birliğiyle ve başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ve hükümetimizin de desteğiyle, layık olduğu yerlere çıkarmayı kendimize misyon edindik” dedi.
Toplantıda telefon
Toplantı sırasında Pehlivan’ı arayan ve kutlayan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, “Ekip ruhuyla birlikte çalışarak, her şeyi başarabileceğinize yürekten inanıyorum. Menemen için her zaman arkanızdayız” dedi.