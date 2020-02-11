Menemen Kadın Sağlığı Günleri’ni başlattı

Menemen Belediyesi, Herkes İçin Sosyal Hizmet Derneği(SOHİD) ile birlikte halk sağlığı çalışmaları hizmetlerine Kadın Sağlığı Günleri’ni de ekledi. başlattı. İlk seminere katılan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un eşi, Sosyal Hizmet Uzmanı Dilek Yücel Aksoy, “Sağlıklı kadın sağlıklı toplumun ana unsurudur. Sağlıklı kadın, sağlıklı gebe, sağlıklı çocuk ve sonuçta sağlıklı toplum demektir” dedi. Kadınlara doğum ve beslenme konusunda eğitim verildi.