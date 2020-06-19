Menemen, kahramanını unutmadı

Saygı duruşu ve çelenk bırakılmasının ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Birileri bize altın tepside bu vatanı vermedi. Biz bu sınırları kanla çizdik. O yüzden Şehit Kemalimiz’i, Kubilayımız’ı, tüm şehitlerimizi anmak, onları yad etmek bizim için görevdir. Kaymakam Kemal Bey o gün Yunan askerlerinin karşısına çıkarken ne düşünüyordu? Karşılarına çıkacağı zaman öldürülebileceğini bilmiyor muydu? Biliyordu. İşte bu vatanın evlatları böyle evlatlar. Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum” dedi.