19.06.2020 - 00:01 |
Menemen, kahramanını unutmadı
Menemen’in Milli Mücadele kahramanlarından Kaymakam Kemal Bey, şehit edilişinin 101. yılında Menemen Belediyesi ve Menemen Liseliler Derneği işbirliğinde düzenlenen törenle anıldı.
Saygı duruşu ve çelenk bırakılmasının ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Birileri bize altın tepside bu vatanı vermedi. Biz bu sınırları kanla çizdik. O yüzden Şehit Kemalimiz’i, Kubilayımız’ı, tüm şehitlerimizi anmak, onları yad etmek bizim için görevdir. Kaymakam Kemal Bey o gün Yunan askerlerinin karşısına çıkarken ne düşünüyordu? Karşılarına çıkacağı zaman öldürülebileceğini bilmiyor muydu? Biliyordu. İşte bu vatanın evlatları böyle evlatlar. Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum” dedi.