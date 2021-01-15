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    HaberlerEge Haberleri Menemen MYO ile bölge tarımına katkı
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    15.01.2021 - 07:00 |

    Menemen MYO ile bölge tarımına katkı

    İzmir Bakırçay Üniversitesi Menemen Meslek Yüksekokulu, 77 öğrenci ile öğretim hayatına başladı.

    Menemen MYO ile bölge tarımına katkı

    İzmir Bakırçay Üniversitesi Menemen Meslek Yüksekokulu, 77 öğrenci ile öğretim hayatına başladı. Sulama Teknolojisi ile Laborant ve Veteriner Sağlığı programlarının yer aldığı yüksekokulda, toplam altı akademik personel, 3+1 modeliyle eğitim veriyor. Modelin uygulanmasında öncü olan Rektör Prof. Dr. Mustafa Berktaş, “Öğrencilerimiz dört dönemlik eğitimlerinin ilk üç döneminde güçlü ve teknolojiye uygun teorik eğitim alırken son dönemlerinde ise uzmanlaşmak istedikleri alanlara uygun olarak iş yeri uygulamalı eğitim alacak” diye konuştu. Yüksekokul, Menemen ilçe merkezinde ve İZBAN Menemen durağının hemen karşısında yer alıyor. Tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı bir lokalizasyonda yer almasıyla da, mezunlarına sağlayacağı iş imkânları ve yöreye sunacağı ekonomik katkı açısından büyük avantajlar barındırıyor.

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