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    HaberlerEge Haberleri Menemen Ovası’nda, son teknoloji pamuk ekimi
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    03.05.2020 - 00:04 |

    Menemen Ovası’nda, son teknoloji pamuk ekimi

    TÜRKİYE’nin önemli pamuk üretim merkezlerinden İzmir’in Menemen Ovası’nda, sezonun ilk pamuk tohumları toprakla buluşturuldu.

    Menemen Ovası’nda, son teknoloji pamuk ekimi

    Kentte 120 bin dönüme yakın pamuğun ekileceğini belirten Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, rekolte beklentilerinin ise 60 bin ton olduğunu kaydetti. İlçedeki 2 binin üzerindeki pamuk çiftçisinin son teknolojiyle üretim yaptığını dile getiren Karagöl, “Avrupa verim ortalamalarının üzerindeyiz. Uydudan dümenleme sistemiyle, ekim yapıyoruz, verim kaybını önlemede olumlu katkısı var. Onun dışında hasatta da en yeni paketli toplama makinelerimiz var. 20- 25 gün içinde Menemen Ovası’ndaki tüm pamuğu topluyoruz” dedi.

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