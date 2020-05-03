Menemen Ovası’nda, son teknoloji pamuk ekimi

Kentte 120 bin dönüme yakın pamuğun ekileceğini belirten Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl, rekolte beklentilerinin ise 60 bin ton olduğunu kaydetti. İlçedeki 2 binin üzerindeki pamuk çiftçisinin son teknolojiyle üretim yaptığını dile getiren Karagöl, “Avrupa verim ortalamalarının üzerindeyiz. Uydudan dümenleme sistemiyle, ekim yapıyoruz, verim kaybını önlemede olumlu katkısı var. Onun dışında hasatta da en yeni paketli toplama makinelerimiz var. 20- 25 gün içinde Menemen Ovası’ndaki tüm pamuğu topluyoruz” dedi.