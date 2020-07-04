04.07.2020 - 00:00 |
Menemen prestij maçında
TFF 1. Lig’de hafta içinde deplasmanda Keçiörengücü’ne 2-1 yenilen Ekol Göz Menemenspor bugün evinde küme düşmesi kesinleşen Adanaspor’la karşı karşıya gelecek.
Kalan 3 haftaya hiçbir iddiası bulunmadan giren 39 puanlı 11. sıradaki İzmir temsilcisi, lige mendil sallayan 17. basamaktaki rakibi karşısında prestij mücadelesi verecek. Menemen İlçe Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak müsabakada Mert Güzenge düdük çalacak.
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.