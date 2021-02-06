BİST1.527-0.50EURO8.51-0.44USD7.05-1.09ALTIN411.44-0.05
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Menemen puan avında
    ABONE OL
    06.02.2021 - 07:00 |

    Menemen puan avında

    TFF 1. Lig’de geçen hafta evinde lider Giresunspor’a 4-0 kaybeden Menemenspor, bugün 20. hafta müsabakasında Tuzlaspor’un konuğu olacak

    Menemen puan avında

    TFF 1. Lig’de geçen hafta evinde lider Giresunspor’a 4-0 kaybeden Menemenspor, bugün 20. hafta müsabakasında Tuzlaspor’un konuğu olacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda Murat Erdoğan’ın yöneteceği karşılaşma saat 13.30’da başlayacak. Sarı lacivertlilerde, Giresunspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Zenke forma giyemeyecek. Teknik Direktör Ümit Karan, Tuzlaspor’u yenerek çıkışa geçeceklerini söyledi. Genç teknik adam, “İyi bir takıma sahibiz. İnanıyorum ki en iyi şekilde mücadele edeceğiz ve evimize mutlu döneceğiz” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Atmaca’ tam isabetle vurdu

    ‘Atmaca’ tam isabetle vurdu

    Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

    Emeklilik müjdesi! İmzalar atıldı, son gün...

    Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

    Mutasyonlu COVID-19'un A-B-C'si

    İki kişinin ölümüne 24 bin TL para cezası

    İki kişinin ölümüne 24 bin TL para cezası

    Sıradaki Haber