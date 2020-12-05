Menemen seri peşinde

TFF 1. Lig’de son 2 maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor ve Ankaraspor’u yenerek çıkışa geçen Menemenspor, bugün evinde Royal Hastanesi Bandırmaspor’la kozlarını paylaşacak. Menemen İlçe Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak müsabakada Emre Malok düdük çalacak. Koronavirüs salgını nedeniyle stadyuma seyirci alınmayacak. Sarı lacivertlilerde koronavirüse yakalanması nedeniyle Ankaraspor maçında kadroda yer almayan Akanbi Rasheed forma giyemeyecek. Ligde İzmir ekibi oynadığı 10 maçta 12 puan toplayarak 13. sırada yer alırken, bir basamak altındaki Bandırmaspor 11 karşılaşmada 11 puan topladı. Menemenspor, kazanarak bu sezon ilk kez 3’te 3 yapmayı hedefliyor.