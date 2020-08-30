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    30.08.2020 - 00:00 |

    Menemen, Taşkın’la devam

    TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor sezon sonu sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan kaptanı Taşkın Çalış’la anlaştı.

    Menemen, Taşkın’la devam

    Deneyimli oyuncuyla masaya oturan yönetim, Taşkın’la yapılan pazarlıklarda orta yolu buldu. Yeniden Menemen’e gelen 27 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı bildirildi. Son 3 senedir sarı lacivertlilerde top koşturan Taşkın Çalış istikrarlı görüntüsüyle dikkat çekti. Menemenspor’da 2018-2019 sezonunda 2. Lig’de şampiyonluk yaşayan orta saha oyuncusu geçen sezon 1. Lig’de 27 maçta sarı lacivertli formayı giydi.

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