20.09.2020 - 00:00 |
Menemen telafi edecek
TFF 1. Lig’de sezona Altınordu yenilgisiyle başlayan Menemenspor bugün Giresunspor’a konuk olacak.
Atatürk Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalacak. Sarı lacivertlilerde sakatlığı süren orta saha Taşkın maçta görev alamayacak. Teknik Direktör Cenk Laleci, Giresun’dan iyi bir sonuçla döneceklerine inandığını söyledi. Altınordu mağlubiyetini telafi edeceklerini belirten genç teknik adam, “Altınordu önünde son 7 dakikada yediğimiz gollerle sahadan puansız ayrıldık. Ekibimizin ortaya koyduğu tempodan memnunum. Giresun’dan üç puanla döneceğimizden eminim. Takıma güveniyorum” dedi.