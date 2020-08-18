Menemen ve Çiğli’ye yeni yaşam alanları

Menemen İstiklal Mahallesi’ndeki parkın imalat çalışmalarını inceleyen Başkan Soyer, kentte yurttaşların yeşille kucaklaşıpdinlenebilecekleri ve çocukların oyun oynayabileceği mekânların sayısını artırdıklarına vurgu yaparak her iki parkın Ekim’de hizmete gireceğini söyledi.

Büyükşehir, halkın yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler çerçevesinde yeni park projelerini hayata geçiriyor. Menemen İstiklal Mahallesi ile Çiğli Esentepe Mahallesi’ne yaklaşık 5 milyon liralık yatırımla bölgede halkının yeşil alanı tadını çıkartıp dinlenebileceği, çocukların oyun alanlarında keyifli zaman geçireceği ve sporseverlerin spor yapacağı iki yeni yaşam alanı kazandırılıyor. Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, çalışmaların hızla sürdürüldüğünü belirtti.