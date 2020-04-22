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    22.04.2020 - 07:00 |

    Menemen’de Çinari sesleri

    Ekol Göz Menemenspor şimdiden gelecek sezonun ilk transfer hamlesini gerçekleştirmek için düğmeye bastı.

    Menemen’de Çinari sesleri

    Ekol Göz Menemenspor şimdiden gelecek sezonun ilk transfer hamlesini gerçekleştirmek için düğmeye bastı. Arnavutluk’tan daha önce kaleci Gentian Selmani ve stoper David Domgjonas’ı kadrosuna dahil eden sarı lacivertlilerin aynı ülkeden sol kanat Eraldo Çinari’yle de prensipte anlaştığı öğrenildi. Partizani Tirana takımında oynayan 23 yaşındaki oyuncuyla söz kesen Menemenspor’un sezon bitiminde genç futbolcuya resmi sözleşme imzalatacağı vurgulandı. Futbola Vllaznia Shkoder takımında başlayan Çinari, geçen sezon Partizani’ye transfer oldu. Bu sezon Arnavutluk Süper Ligi’nde 25 maça çıkan oyuncu 6 gol attı.

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