Menemen’de darp iddiası

Olayla ilgili ifadesi alınan Hanifi Can, toplantı çıkışı 2 kişinin koluna girerek kendisini arka sokağa götürdüğünü, saldırganlardan birinin C.A. olduğunu, fakat diğer saldırganın belediye personeli olmasına rağmen ismini bilmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.



Sürekli’den kınama

Saldırıyı kınayan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, “Menemen Belediye Meclis Üyemiz Hanifi Can’a; milletin verdiği yetkiyi kullandığı, görevini yerini getirdiği toplantının ardından yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bilinsin ki, belediye çalışanlarının adının geçtiği ve hukuki sürecin başlatıldığı bu olayın sonuna kadar takipçisiyiz” dedi.



Mesele aile içi



Öte yandan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy da, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişinin Hanifi Can’ın akrabası olduğunu, konunun aile içi mesele olduğunu savundu. “Şiddet hiçbir zaman kabul görecek onaylanacak bir eylem değildir” diyen Aksoy, “Daha bir hafta önce karşılıklı yemek yediğim, şakalaştığım arkadaşım Hanifi Can’a tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı. l AA-DHA