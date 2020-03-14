Menemen’de düzenli ilaçlama

Temizlik İşleri ekipleriyle toplantı yapan Başkan Serdar Aksoy, Programımızı oluşturduk. Tüm okullarımız, camilerimiz, belediye hizmet binalarımız, cemevlerimiz ve diğer açık alanlarımız bugünden başlayarak düzenli olarak ilaçlanacak” dedi.