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    HaberlerEge Haberleri Menemen’de gözler Rıdvan’da
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    18.06.2020 - 00:00 |

    Menemen’de gözler Rıdvan’da

    TFF 1. Lig’de 3 aylık aradan sonra cumartesi günü Ekol Hastanesi Balıkesirspor’la deplasmanda karşı karşıya gelecek Ekol Göz Menemenspor’da Rıdvan Koçak, takımın banko isimlerinden biri oldu.

    Menemen’de gözler Rıdvan’da

    Devre arasında Bandırmaspor’dan transfer edilen 31 yaşındaki oyuncu Teknik Direktör Cenk Laleci tarafından stoperde ve sol bekte de oynatıldı. Rıdvan’dan övgüyle bahseden Laleci, “Rıdvan’a hangi bölgede görev versek elinden gelenin en iyisini yapıyor. Kendisine çok güveniyorum. Tecrübesi, karakteri ve çalışkanlığıyla ekibimizdeki gençlerin örnek olacağı bir isim” dedi.

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