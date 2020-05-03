Menemen’de Harun formayı unuttu

Fraport-Tav Antalyaspor’dan kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk yarıda da kendi kulübünde hiç oynayamamıştı. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Harun imza attıktan sonra çıktıkları 8 karşılaşmada genç futbolcuyu kadroya almadı.