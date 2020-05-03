BİST101.110-0.48EURO7.710.85USD7.010.35ALTIN383.451.12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Menemen’de Harun formayı unuttu
    ABONE OL
    03.05.2020 - 00:00 |

    Menemen’de Harun formayı unuttu

    Ekol Göz Menemenspor’da devre arasında takıma katılan Harun Kavaklıdere, bir kez bile forma şansı bulamadı.

    Menemen’de Harun formayı unuttu

    Fraport-Tav Antalyaspor’dan kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk yarıda da kendi kulübünde hiç oynayamamıştı. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Harun imza attıktan sonra çıktıkları 8 karşılaşmada genç futbolcuyu kadroya almadı.

    Esenyurt'ta yolda çökmeİstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.
    daha fazla video için
    Polis, kaplumbağa için yolu kesti ve yol kenarındaki parka bıraktıANTALYA'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle devriye görevinde yol kontrolü yapan polis, caddede ilerleyen su kaplumbağasını fark ederek trafiği durdurduktan sonra yol kenarındaki parka bıraktı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Gebze'de kuruldu! Normalleşme sürecinde...

    Son dakika | Bakan Koca açıkladı: Gebze'de kuruldu! Normalleşme sürecinde...

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Resmen değişti! Tüm kamu ve özel sektörde geçerli olacak...

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Bir tweet attı, 14 milyar dolar kaybetti!

    Kahreden haber! 2 asker şehit oldu

    Kahreden haber! 2 asker şehit oldu

    Sıradaki Haber