03.05.2020 - 00:00 |
Menemen’de Harun formayı unuttu
Ekol Göz Menemenspor’da devre arasında takıma katılan Harun Kavaklıdere, bir kez bile forma şansı bulamadı.
Fraport-Tav Antalyaspor’dan kiralanan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk yarıda da kendi kulübünde hiç oynayamamıştı. Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, Harun imza attıktan sonra çıktıkları 8 karşılaşmada genç futbolcuyu kadroya almadı.
Esenyurt'ta yolda çökmeİstanbul Esenyurt'ta yer altında bulunan içme suyu hattından sızan su nedeniyle yol çöktü. Çökme ile birlikte yolda çukur oluştu.