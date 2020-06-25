Menemen’de, her noktada değişim var

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bir yıllık görev sürecinde yaptığı çalışmaları ve hayata geçen projeleri kamuoyula paylaştı. “Menemen, İzmir’de büyüme potansiyeli en yüksek olan ilçelerden biri” diyen Aksoy, “Nüfusumuz artıyor ve bunun bilincinde hareket ediyoruz” ifadelerini kullandı. Menemen’de birikmiş alt yapı sorunları olduğunu dile getiren Aksoy, şöyle konuştu:

“Başta ana arterler olmak üzere yol bakım ve onarım çalışmaları ile parke taşı döşeme çalışmalarımıza başladık. Mahallelerimizin park ihtiyacına hızla yanıt verdik. Perşembe Pazarı projesine Halil Alkaya Pazar Yeri adını verdik ve en kısa zamanda hizmetine sokmak için çalışıyoruz. Özgür Hayvan Barınağı yakında tamamlanacak. Eski Öğretmenevi’nin kreşe dönüştürülmesi projesinde sona geldik. Bunların yanında; Emiralem Hal Projesi, Kent 2 Sanat Sokağı, Kent 2 Cumhuriyet Kompleksi, Asarlık Turgut Özal Bulvarı, Gölpark Macera Parkı, Belediye Amatör Spor Kulübü Lokali, Hayat Park Menemen, eski otogar alanının dönüşüm projesi, Kamyon Garajı ve yeni otogar projelerinin planlamaları yapıldı. Yıllardır ötelenmiş köylü için alışıyoruz, Üretici Köylü Pazarı da yakında tamamlancak. Kooperatiflerimizi kurduk. Yoğurdumuz peynirimiz için markalaşma çalışmalarını başlattık.”

Öğrenci kenti

Menemen’i eğitim merkezi haline getirmek için de çalıştıklarını anlatan Aksoy, “Kubilay Kültür Merkezi’ni Bakırçay Üniversitesi ile imzaladığımız protokol çerçevesinde Ziraat ve Veterinerlik fakültelerine tahsis ettik. Önümüzdeki yıldan itibaren öğrenciler geelcek. Tarım Lisesi de yeni eğitim öğretim yılına yetişecek” dedi.

Borçlar ödeniyor hizmetler sürüyor

Basın mensuplarından gelen Menemen Belediyesi’nin ne kadar borcu olduğuna dair soruyu yanıtlayan Başkan Serdar Aksoy, “Göreve geldiğimiz anda 315 milyon lira borç vardı. Şuan ise 270 milyon lira gibi bir borç mevcut. Menemen’deki tüm gayrimenkullerimizi geri aldık. Çok düşük rakamlarla kiralanmış olan gayrimenkullerimizin kiralarını yeniden güncelledik. Belediye kasasına giren bütün paraların hizmete harcanmasına özellikle dikkat ediyoruz” dedi.