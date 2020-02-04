04.02.2020 - 07:00 |
Menemen’de rotasyon kapıda
TFF 1. Lig’de üst üste 4. maçını gol dahi atamadan kaybeden Ekol Göz Menemenspor’da Teknik Direktör Cenk Laleci, kadroda revizyona gitme kararı aldı.
TFF 1. Lig’de üst üste 4. maçını gol dahi atamadan kaybeden Ekol Göz Menemenspor’da Teknik Direktör Cenk Laleci, kadroda revizyona gitme kararı aldı. Özellikle hücumda varlık gösteremeyen sarı lacivertlilerde Laleci’nin bu hafta oynanacak Akhisarspor maçında yeni transferler Samed Ali, Akanbi ve Özkan’ı ilk 11’e monte edeceği bildirildi. İleri uçta büyük sorunlar yaşayan İzmir ekibinde, yeni transferlerden kanat oyuncusu Selim’in de yine Akhisar karşılaşmasında değerlendirileceği ifade edildi. Kötü gidişe son vereceklerini belirten Laleci, “Üzgünüz ama umutsuz değiliz. Bu takım sezonun ilk yarısında 10 maç üst üste kaybetmedi. Yine başarıyı yakalayacağız. Geçmişi bir kenara bırakıp, Akhisarspor maçıyla yeni bir sayfa açacağız” dedi.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması: 16.13 ve 22.27'de Rusya'ya bilgi verildiMillii Savunma Bakanı Akar, İdlib saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Dün saat 16.13 ve teyiden saat 22.27'de ilgili arkadaşlarımız Rusya tarafındaki ilgili personele bilgi verdi. Bu iletişim ve bilgilendirmelere, tüm bu önlemlere rağmen Rejim tarafından gece saat 01.13'te unsurlarımıza karşı ateş açılmıştır.' dedi.Bakan Akar hastane ziyaretinde açıklamalarda bulundu. Akar, "Esed güçlerinin alçak saldırısının karşılığı verildi, verilmektedir. Şehitlerimizin bir damla kanının bile hesabı soruldu. Soçi ve Astana mutabakatlarında bize düşen ne varsa yerine getirdik. Muhataplarımızdan da sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.