02.03.2020 - 00:02 |
Menemen’de şehitler için lokma
Menemen Belediyesi, İdlib’de şehit olan 34 Mehmetçik için lokma döktürdü. Ana hizmet binasına da dev Türk Bayrağı astıran Başkan Serdar Aksoy, “Hain saldırıyla yasa boğulduk. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize sabır ve baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum” dedi.
Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.