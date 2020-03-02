Menemen’de şehitler için lokma

Menemen Belediyesi, İdlib’de şehit olan 34 Mehmetçik için lokma döktürdü. Ana hizmet binasına da dev Türk Bayrağı astıran Başkan Serdar Aksoy, “Hain saldırıyla yasa boğulduk. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize sabır ve baş sağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum” dedi.