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    HaberlerEge Haberleri Menemen’de şok ayrılık
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    19.12.2020 - 07:00 |

    Menemen’de şok ayrılık

    Menemenspor’da şok bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde Nijeryalı kanat oyuncusu Sikiru Olatunbosun, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

    Menemen’de şok ayrılık

    Menemenspor’da şok bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerde Nijeryalı kanat oyuncusu Sikiru Olatunbosun, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Aylardır para alamadığı öğrenilen genç futbolcu, eşyalarını toplayıp kamptan ayrıldı. Sikiru gibi birçok futbolcuya ödeme yapılmadığı ve diğer yabancıların da sözleşmesini feshetmeye hazırlandığı ifade edildi. Öte yandan Menemenspor, bugün Eskişehirspor’a konuk olacak. Eskişehir Yeni Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak 90 dakikayı Caner Ak yönetecek.

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