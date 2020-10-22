85,65BİST1.2120.09EURO9.27-0.30USD7.81-0.64ALTIN483.370.23
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Menemen’de tek hedef galibiyet
    ABONE OL
    22.10.2020 - 00:00 |

    Menemen’de tek hedef galibiyet

    TFF 1. Lig’de son olarak deplasmanda Akhisarspor’la golsüz berabere kalıp 2 puanla düşme hattından kurtulamayan Menemenspor, bugün sahasında Bursaspor’la karşı karşıya gelecek.

    Menemen’de tek hedef galibiyet

    İlçe Stadı’nda Suat Arslanboğa’nın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 19.00’da çalacak. Sarı lacivertlilerde Akhisarspor maçında kırmızı kart gören genç stoper Furkan forma giyemeyecek. Teknik Direktör Cenk Laleci, kötü gidişata Bursaspor maçıyla son vereceklerini söyledi. Laleci, “Henüz galibiyetle tanışamadık. Bursaspor da hedeflerinden geri kaldı, bu yüzden zorlu bir maça çıkacağız. Biz kendi oyunumuzu oynayıp sahadan istediğimiz sonucu alacağız” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    MHP'den Osman Durmuş'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

    MHP'den Osman Durmuş'un sağlık durumuyla ilgili açıklama

    Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

    Bu kez kaçırmayın! Başvuran yararlanıyor

    İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

    İşte İstanbul'un en çok göç alığı iller!

    Son dakika! Türkiye'den Oruç Reis için flaş karar

    Son dakika! Türkiye'den Oruç Reis için flaş karar

    Sıradaki Haber