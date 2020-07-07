07.07.2020 - 07:00 |
Menemen’de Trtovac’a veda
TFF 1. Lig temsilcisi Ekol Göz Menemenspor’da Sırp stoper Jasmin Trtovac’la yolların ayrılacağı öğrenildi.
TFF 1. Lig temsilcisi Ekol Göz Menemenspor’da Sırp stoper Jasmin Trtovac’la yolların ayrılacağı öğrenildi. Sırbistan ekibi Novi Pazar’dan transfer edilen 33 yaşındaki savunmacıyı kadro dışı bırakan sarı lacivertliler, sözleşmesi sona erecek Trtovac’la vedalaşmaya hazırlanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada deneyimli defans oyuncusuyla yeniden anlaşma aşamasına gelen Menemenspor’un disiplinsiz hareketleri nedeniyle Trtovac’ı gözden çıkardığı iddia edildi. Son 4 maçta kadroda yer almayan Sırp futbolcu, bu sezon toplam ligde 19, kupada 1 müsabakaya çıktı.