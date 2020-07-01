Menemen’de üçüncü çocuk evi kapısını açtı

Menemen Belediyesi okul öncesi eğitime yönelik projelerine bir yenisini ekledi. Çocuk gelişiminde önemli rolü olan okul öncesi eğitimi desteklemek amacıyla yapımı tamamlanan Gölpark Çocuk Oyun Evi açıldı. Merkezin ücretsiz hizmet vereceğini belirten Başkan Serdar Aksoy, “Üçüncü çocuk oyun evini açmanın gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımız buralarda büyüsünler, güzelliklerle tanışsınlar. Hayal kuramayan çocuklar, ellerinde oyuncak değil silahlarla büyür. Aynı zamanda kadınlarımız da ekonomik özgürlüklerine kavuşsun. Çalışmak, üretmek isteyen herkes çocuklarını buraya getirebilir” dedi.