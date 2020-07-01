BİST116.5250.00EURO7.690.00USD6.850.04ALTIN392.590.48
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Menemen’de üçüncü çocuk evi kapısını açtı
    ABONE OL
    01.07.2020 - 07:00 |

    Menemen’de üçüncü çocuk evi kapısını açtı

    Menemen Belediyesi okul öncesi eğitime yönelik projelerine bir yenisini ekledi.

    Menemen’de üçüncü çocuk evi kapısını açtı

    Menemen Belediyesi okul öncesi eğitime yönelik projelerine bir yenisini ekledi. Çocuk gelişiminde önemli rolü olan okul öncesi eğitimi desteklemek amacıyla yapımı tamamlanan Gölpark Çocuk Oyun Evi açıldı. Merkezin ücretsiz hizmet vereceğini belirten Başkan Serdar Aksoy, “Üçüncü çocuk oyun evini açmanın gururunu yaşıyoruz. Çocuklarımız buralarda büyüsünler, güzelliklerle tanışsınlar. Hayal kuramayan çocuklar, ellerinde oyuncak değil silahlarla büyür. Aynı zamanda kadınlarımız da ekonomik özgürlüklerine kavuşsun. Çalışmak, üretmek isteyen herkes çocuklarını buraya getirebilir” dedi.

    Adana'da aranan hükümlü pansiyonda yakalandıAdana'da uyuşturucu ticareti yapma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi pansiyonda yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Kamyon Tiyatrosu’ Anadolu’ya uğurlandı

    ‘Kamyon Tiyatrosu’ Anadolu’ya uğurlandı

    Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

    Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor... Uzatıldı!

    Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

    Üç hesap hatası yapıyoruz! Hiç iyi değil...

    ‘Yapma’ sigaraya ceza bugün başlıyor

    ‘Yapma’ sigaraya ceza bugün başlıyor

    Sıradaki Haber