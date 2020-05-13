Menemen’de Vukovic sesleri

Ekol Göz Menemenspor’da sezon sonunda kalede değişim yaşanacak. Sarı lacivertlilerin sezon başında Arnavutluk’un KF Laçi takımından transfer ettiği kaleci Gentian Selmani’nin iyi bir bonservis bedeli karşılığında satılmasına karar verilirken, alternatif olarak Hırvat file bekçisi Andrija Vukovic gündeme geldi. Kısa zamanda çıkış yakalayan Selmani’nin de Avrupa’ya sıcak baktığı ve sezon biter bitmez ayrılacağı bildirildi. Selmani’nin yerini Balıkesirspor’da forma giyen Vukovic’le doldurmayı planlayan İzmir ekibinin şimdiden 36 yaşındaki kaleciyle görüşmelere başladığı kaydedildi.