Menemen’de yaprak dökümü

Sarı lacivertliler golcüsü Ali Özgün ile yollarını ayırdı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle Almanya’ya ailesinin yanına giden golcü futbolcu, Türkiye’ye dönmek istemediğini yönetime iletti. İzmir’e gelmeyen ve idmanlara çıkmayan Ali Özgün’ün sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. Diğer forveti Hüseyin Çolak’ı da süresiz kadro dışı bırakan İzmir ekibinin kalan maçlarda yola genç golcülerle devam edeceği bildirildi. Geçen sezon sarı lacivertli formayla 2. Lig’de şampiyonluk yaşayan Ali Özgün, 1. Lig’de ise 25 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.