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    HaberlerEge Haberleri Menemen’de yaprak dökümü
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    10.05.2020 - 00:00 |

    Menemen’de yaprak dökümü

    Ekol Göz Menemenspor’da sürpriz bir ayrılık yaşandı.

    Menemen’de yaprak dökümü

    Sarı lacivertliler golcüsü Ali Özgün ile yollarını ayırdı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle Almanya’ya ailesinin yanına giden golcü futbolcu, Türkiye’ye dönmek istemediğini yönetime iletti. İzmir’e gelmeyen ve idmanlara çıkmayan Ali Özgün’ün sözleşmesinin feshedildiği açıklandı. Diğer forveti Hüseyin Çolak’ı da süresiz kadro dışı bırakan İzmir ekibinin kalan maçlarda yola genç golcülerle devam edeceği bildirildi. Geçen sezon sarı lacivertli formayla 2. Lig’de şampiyonluk yaşayan Ali Özgün, 1. Lig’de ise 25 maçta 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

    MHP lideri Bahçeli'den CHP'ye sert tepkiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." ifadelerini kullandı.
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    Antalya'da otomobili havuza çevirip caddede turladılarAntalya'da koronavirüse yönelik tedbir kapsamında yasak olduğu için denize ve havuza giremeyen otomobil aksesuarcısı Murat Tokmak, 3 bin liraya satın aldığı otomobilin üstünü kesip içerisine branda gererek 200 lira daha masraf edip havuza dönüştürdü. Tokmak ve üç arkadaşı 'sosyal mesafeli oto havuz' adını verdiği aracıyla caddelerde ilerleyerek hem sürüş hem de havuz keyfi yaşadı.
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