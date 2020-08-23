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    23.08.2020 - 00:02 |

    Menemen’den 2100 kişiye sıcak yemek

    Birleşmiş Milletler’le ortak bir projeye imza atan Menemen Belediyesi günde 2 bin 100 kişiye yemek dağıtıyor. Projeyle, 3 kişiye de iş sağlandı

    Menemen’den 2100 kişiye sıcak yemek

    Menemen Belediyesi, yoksul mahallelerinde yaşayan vatandaşların dertlerine derman olmaya devam ediyor.

    Birleşmiş Milletler Gıda Programı kapsamında hayata geçirilen çalışmayla, günde 2 bin 100 kişiye sıcak yemek çıkarılıyor. Sabahları tamamen Menemen Belediyesi imkânları ile 1000 kişilik sıcak çorba çıkarılıyor. Menemen Belediyesi Aşevi’nde servis edilen bu çorbayı, isteyen herkes içebiliyor. Çorba özellikle sabahları çalışmaya giden tarım işçileri tarafından talep görüyor.

    Gün içinde yine aşevi ekipleri tarafından 1100 kişilik sıcak yemek çıkarılıp Menemenli ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine teslim ediliyor. Belediye Başkanı Serdar Aksoy, aynı zamanda bir istihdam programına imza attıklarını belirtti, “Belediyemizce 3 kişi İŞKUR aracılığıyla istihdam edildi” dedi.

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