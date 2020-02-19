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    19.02.2020 - 00:04 |

    Menemen’e iki fakülte

    Menemen Belediyesi’nin Şubat ayı Meclis Toplantısı’nda iki önemli karar sonuçlandı

    Menemen’e iki fakülte

    Menemen Belediye Meclisi şubat ayı olağanüstü toplantısı özel bir gündemle toplandı. Toplantısında, belediyeye bağlı Kubilay Kültür Merkezi’nin İzmir Bakırçay Üniversitesi’ne 25 yıllığına tahsisi oylandı. Ayrıca Bakırçay Üniversitesi ile imzalanacak olan ziraat ve veterinerlik yüksekokullarının ilçede faaliyet göstermesine ilişkin protokol görüşüldü, oybirliğiyle kabul edildi.

    Dört bin öğrenci

    Bu kararın mecliste bulunan bütün siyasi partilerin ortak oylarıyla alınmasının çok önemli olduğuna değinen Başkan Serdar Aksoy, protokolle Menemen’in sosyal ve ekonomik olarak kalkınmasının önünü açtıklarını ifade etti, “Orta vadede 2 bin 500 öğrencinin geldiği bir okul planlıyoruz. Bin 500’de kendi öğrencimiz var. Böylece Menemen’de 4 bin tane öğrencimiz olacak” diye konuştu.
    Toplantıya katılan Rektör Prof. Dr. Mustafa Berktaş da, “Başkanımız Seyrek’te bulunan eski belediye binasını da üniversitemize tahsis etti. Orayı da Yabancı Diller Yüksekokulu olarak kurguladık. Önümüzdeki yıl 500-600 öğrencinin yabancı dil eğitimi alacağı, yabancı öğrencilerin de Türkçe öğrendikleri merkez olmasını planlıyoruz” dedi.

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