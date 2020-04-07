Menemen’in bankosu Taşkın

Ekol Göz Menemenspor’un kaptanı Taşkın Çalış, son 3 sezondur takımın vazgeçilmez isimleri arasına girdi. Sarı lacivertlilere 2017-2018 sezonunda katılan 26 yaşındaki futbolcu, gösterdiği istikrarla en çok maça çıkan oyunculardan biri oldu. Orta sahada görev alan deneyimli futbolcu, ilk yılında ligde 35 maça çıktı. Toplam 2949 dakika sahada kalan Çalış 8 gol attı. Taşkın Çalış, geçen sezon İzmir ekibinin 2. Lig’deki şampiyonluğunda büyük rol oynadı.

Takım kaptanlığına getirilen Taşkın, 32 lig karşılaşmasında 2861 dakika forma giyerek 7 kez fileleri sarstı. Tarihinde ilk kez bu sene 1. Lig’de mücadele eden Menemenspor’da kariyerine devam eden Taşkın, şu ana kadar 26 lig müsabakasının 25’inde forma giydi.