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    HaberlerEge Haberleri Menemen’in kozu Rasheed olacak
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    24.02.2021 - 00:00 |

    Menemen’in kozu Rasheed olacak

    Spor Toto 1. Lig’de son olarak alt sıralardaki önemli rakiplerinden Akhisarspor’u evinde 6-2 yenerek rahatlayan Menemenspor, yarın deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçına iddialı hazırlanırken, Teknik Direktör Ümit Karan’ın en önemli kozu Rasheed Akanbi olacak.

    Menemen’in kozu Rasheed olacak

    Menemenspor’a 2 sezon önce Bölgesel Amatör Lig ekibi Foça Belediyespor’dan transfer olan Nijeryalı oyuncu son Akhisarspor maçında 3 gol birden atarak yıldızlaştı. Ümit Karan’ın istikrarlı bir şekilde on birde görevlendirdiği genç forvetten beklentiler yükselirken, Rasheed’in Bursaspor maçında da teknik ekibe gol sözü verdiği öğrenildi.

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