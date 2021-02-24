24.02.2021 - 00:00 |
Menemen’in kozu Rasheed olacak
Spor Toto 1. Lig’de son olarak alt sıralardaki önemli rakiplerinden Akhisarspor’u evinde 6-2 yenerek rahatlayan Menemenspor, yarın deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçına iddialı hazırlanırken, Teknik Direktör Ümit Karan’ın en önemli kozu Rasheed Akanbi olacak.
Menemenspor’a 2 sezon önce Bölgesel Amatör Lig ekibi Foça Belediyespor’dan transfer olan Nijeryalı oyuncu son Akhisarspor maçında 3 gol birden atarak yıldızlaştı. Ümit Karan’ın istikrarlı bir şekilde on birde görevlendirdiği genç forvetten beklentiler yükselirken, Rasheed’in Bursaspor maçında da teknik ekibe gol sözü verdiği öğrenildi.