Menemen’in kozu Rasheed olacak

Menemenspor’a 2 sezon önce Bölgesel Amatör Lig ekibi Foça Belediyespor’dan transfer olan Nijeryalı oyuncu son Akhisarspor maçında 3 gol birden atarak yıldızlaştı. Ümit Karan’ın istikrarlı bir şekilde on birde görevlendirdiği genç forvetten beklentiler yükselirken, Rasheed’in Bursaspor maçında da teknik ekibe gol sözü verdiği öğrenildi.