Menemen’in sembol üstgeçidi yenilendi

Demir bölümleri çürümeye başlamış, zeminindeki hasarlar ve çukurlarla tehlike yaratan yapıyı söken belediye; 54 metre uzunluğunda, yürüyen merdivenli ve asansörlü, asma köprüyü andıran mimarisiyle de göz dolduran yepyeni modern üst geçidi ilçeye kazandırdı. 50 yıllık geçmişi olan ve ilçenin sembollerinden sayılan üst geçit, yeni yüzüyle 8 Haziran günü hizmet vermeye başlayacak.