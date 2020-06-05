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    HaberlerEge Haberleri Menemen’in sembol üstgeçidi yenilendi
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    05.06.2020 - 00:03 |

    Menemen’in sembol üstgeçidi yenilendi

    Kaliteli ve konforlu ulaşım ağını oluşturmak için çalışan Menemen Belediyesi, en önemli yolcu aktarım birimlerinden Kasımpaşa Üst Geçidi’ni yeniledi.

    Menemen’in sembol üstgeçidi yenilendi

    Demir bölümleri çürümeye başlamış, zeminindeki hasarlar ve çukurlarla tehlike yaratan yapıyı söken belediye; 54 metre uzunluğunda, yürüyen merdivenli ve asansörlü, asma köprüyü andıran mimarisiyle de göz dolduran yepyeni modern üst geçidi ilçeye kazandırdı. 50 yıllık geçmişi olan ve ilçenin sembollerinden sayılan üst geçit, yeni yüzüyle 8 Haziran günü hizmet vermeye başlayacak.

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