Menemen’in silahı Samed

Adanaspor’u evinde 4-2 mağlup ederek 42 puana ulaşan Ekol Göz Menemenspor’da santrfor Samed Ali Kaya, attığı gollerle sarı lacivertli takımı sırtlamaya devam ediyor. Adanaspor’a biri penaltıdan olmak üzere iki gol atan Samed Ali, ara transfer döneminde Göztepe’den kiralık olarak transfer olduğu Menemenspor’daki 5. golünü attı. Sezonun ilk yarısında Adana Demirspor’da 4 gol kaydeden 25 yaşındaki forvet, toplamda 9 gole ulaştı. Forvet oyuncuları Ali Özgün’ün takımdan ayrılması, Hüseyin Çolak’ın kadro dışı kalmasıyla yedek kulübesinden kurtulan Samed Ali, ilk 11’de şans bulduğu son 4 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri sarstı.