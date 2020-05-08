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    HaberlerEge Haberleri Menemen’in tesisleri tarım lisesi oluyor
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    08.05.2020 - 00:00 |

    Menemen’in tesisleri tarım lisesi oluyor

    Ekol Göz Menemenspor, Menemen Belediyesi’nin kararıyla tesislerinin, tarım lisesi olarak devralınmasının şokunu yaşıyor.

    Menemen’in tesisleri tarım lisesi oluyor

    Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sarı lacivertlilerin yaklaşık 15 yıldır idmanlarını yaptığı Çavuşköy Tesisleri’nde yapımı devam eden kamp merkezini devraldı. Lojman binasının tarım lisesi olarak hizmete açacaklarını duyurulması isyana neden oldu. Teknik Direktör Cenk Laleci, “Biz profesyonel liglerde Menemen ilçesini temsil eden tek takımız. Sporda kalıcı başarılar istiyorsak tesis olmazsa olmaz. En kısa sürede bu yanlıştan dönüleceğini umuyorum” dedi.

      Bakan Koca paylaştı ve uyardı: Kimin virüs taşıdığını bilemezsinizSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun" uyarısında bulundu.
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