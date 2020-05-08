Menemen’in tesisleri tarım lisesi oluyor

Belediye Başkanı Serdar Aksoy, sarı lacivertlilerin yaklaşık 15 yıldır idmanlarını yaptığı Çavuşköy Tesisleri’nde yapımı devam eden kamp merkezini devraldı. Lojman binasının tarım lisesi olarak hizmete açacaklarını duyurulması isyana neden oldu. Teknik Direktör Cenk Laleci, “Biz profesyonel liglerde Menemen ilçesini temsil eden tek takımız. Sporda kalıcı başarılar istiyorsak tesis olmazsa olmaz. En kısa sürede bu yanlıştan dönüleceğini umuyorum” dedi.