13.04.2020 - 00:00 |
Menemenli Murat’a kanca
Ekol Göz Menemenspor’un 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Murat Elkatmış için birçok Süper Lig kulübü devreye girdi.
Sarı lacivertlilerin altyapısından yetişen ve bu sezon 10 maçta forma giyen genç futbolcuyu Kasımpaşa, Konya, Gençlerbirliği ve Gaziantep FK’nın takibe aldığı ifade edildi. Yönetimin iyi bir bonservis bedeli karşılığında oyuncuyu bir üst lige göndereceği vurgulandı. Teknik Direktör Cenk Laleci, Murat’ın gelecek vaadeden bir futbolcu olduğunu dile getirip, “Murat çok yetenekli ve karakterli bir oyuncu. Onu en iyi yerlerde görmek
isteriz” ifadelerini kullandı.
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