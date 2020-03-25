Menemenli Mustafa’ya Süper Lig kancası

Ekol Göz Menemenspor’un sağ kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu’nu Süper Lig ekipleri göz hapsine aldı. Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki futbolcuya Antalyaspor ve Gençlerbirliği’nin talip olduğu öğrenildi. İki takım yetkilerinin Menemenspor’un maçlarını izlediği ve Mustafa hakkında olumlu raporlar verdiği belirtildi.