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    HaberlerEge Haberleri Menemenli Taşkın’ın talibi çok
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    12.06.2020 - 07:00 |

    Menemenli Taşkın’ın talibi çok

    Ekol Göz Menemenspor’da sezon sonunda sözleşmesi bitecek takım kaptanı Taşkın Çalış’a Süper Lig’den teklif yağıyor.

    Menemenli Taşkın’ın talibi çok

     Orta sahada görev yapan 26 yaşındaki futbolcuyu Yukatel Denizlispor, Göztepe ve Kasımpaşa’nın istediği iddia edildi. Taşkın’la temasa geçen kulüplerin transferde ısrarcı oldukları belirtildi. Taşkın’ın da kariyerine Süper Lig’de devam etmek istediği ve Menemenspor’la yollarını ayıracağı kaydedildi. Bu sezon 1. Lig’de sarı lacivertlilerle 26 maça çıkan deneyimli futbolcu, 2 bin 296 dakika sahada kaldı. Toplamda 4 gol atan Taşkın 3 de asist yaptı.

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