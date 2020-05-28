Menemenli üreticiye pazarlama çalışması

Üreticiler ile sohbet eden, traktöre binip tarla süren, çapa yapan Aksoy, göreve geldikleri günden bugüne belediye olarak üreticilere destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.

Salgın döneminde çiftçinin yaşadığı zorluklarnı arttığını ve desteklerinin süreceğini dile getiren Aksoy, “Üreticinin kazanabilmesi için, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, satış ve pazarlama alanında üreticinin önünün açılması, ürünün ederinde satılması gerekiyor. Bu konuda belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz” dedi.