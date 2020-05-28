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    HaberlerEge Haberleri Menemenli üreticiye pazarlama çalışması
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    28.05.2020 - 00:03 |

    Menemenli üreticiye pazarlama çalışması

    Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Maltepeli pamuk üreticilerini ziyaret etti.

    Menemenli üreticiye pazarlama çalışması

    Üreticiler ile sohbet eden, traktöre binip tarla süren, çapa yapan Aksoy, göreve geldikleri günden bugüne belediye olarak üreticilere destek olmak amacıyla çalıştıklarını belirtti.
    Salgın döneminde çiftçinin yaşadığı zorluklarnı arttığını ve desteklerinin süreceğini dile getiren Aksoy, “Üreticinin kazanabilmesi için, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, satış ve pazarlama alanında üreticinin önünün açılması, ürünün ederinde satılması gerekiyor. Bu konuda belediye olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz” dedi.

    Park halindeki araçlara çarpıp parka uçtuManisa'nın Şehzadeler ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü park halindeki iki araca çarptıktan sonra kontrolsüz şekilde yaklaşık 250 metre gittikten sonra parkın içine girdi.
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