30.06.2020 - 07:00 |
Menemenspor Başkent'te
TFF 1. Lig’de son olarak evinde Boluspor’la 1-1 berabere kalıp Play Off şansını zora sokan Ekol Göz Menemenspor bugün hafta içi mesaisinde deplasmanda ilk 6 mücadelesi veren Keçiörengücü’ne konuk olacak.
TFF 1. Lig’de son olarak evinde Boluspor’la 1-1 berabere kalıp Play Off şansını zora sokan Ekol Göz Menemenspor bugün hafta içi mesaisinde deplasmanda ilk 6 mücadelesi veren Keçiörengücü’ne konuk olacak. Ankara Aktepe Stadı’nda Murat Erdoğan’ın yöneteceği müsabaka saat 17.30’da başlayacak. Sarı lacivertlilerde kart cezası sona eren kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu görev alabilecek.