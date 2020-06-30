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    HaberlerEge Haberleri Menemenspor Başkent'te
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    30.06.2020 - 07:00 |

    Menemenspor Başkent'te

    TFF 1. Lig’de son olarak evinde Boluspor’la 1-1 berabere kalıp Play Off şansını zora sokan Ekol Göz Menemenspor bugün hafta içi mesaisinde deplasmanda ilk 6 mücadelesi veren Keçiörengücü’ne konuk olacak.

    Menemenspor Başkent'te

    TFF 1. Lig’de son olarak evinde Boluspor’la 1-1 berabere kalıp Play Off şansını zora sokan Ekol Göz Menemenspor bugün hafta içi mesaisinde deplasmanda ilk 6 mücadelesi veren Keçiörengücü’ne konuk olacak. Ankara Aktepe Stadı’nda Murat Erdoğan’ın yöneteceği müsabaka saat 17.30’da başlayacak. Sarı lacivertlilerde kart cezası sona eren kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu görev alabilecek.

    Caddebostan Sahili'nde maske denetimiHavaların ısınmasıyla birlikte Caddebostan Sahili'ndeki yoğunluk sürüyor. Polis ekiplerinin sahil yolunda gezintiye çıkan vatandaşlara maske denetimi devam ediyor.
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