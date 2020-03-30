Menemenspor Hüseyin’i affedecek

Ekol Göz Menemenspor’da 2 hafta önce disiplinsiz hareketlerinden dolayı yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan golcü Hüseyin Çolak’a af çıktı. Deneyimli oyuncunun, yönetim kurulu ve teknik heyeti arayarak özür dilediği öğrenildi. Sarı lacivertlilerde yönetim ve teknik heyetin yapacağı toplantı sonrası Hüseyin Çolak’ın takımdaki kaderinin netleşeceği bildirildi. Hüseyin’in liglerin başlamasının ardından yeniden kadroya alınması bekleniyor.