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    HaberlerEge Haberleri Menemenspor telafi edecek
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    28.11.2020 - 07:00 |

    Menemenspor telafi edecek

    TFF 1. Lig’de geçen hafta evinde Altay’a 2-1 yenilip maç eksiğiyle düşme potasına gerileyen Menemenspor, bugün deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor’la karşı karşıya gelecek.

    Menemenspor telafi edecek

    TFF 1. Lig’de geçen hafta evinde Altay’a 2-1 yenilip maç eksiğiyle düşme potasına gerileyen Menemenspor, bugün deplasmanda Bereket Sigorta Ümraniyespor’la karşı karşıya gelecek. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmada Murat Erdoğan düdük çalacak. Konuk Menemenspor’da kırmızı kart cezalısı Sikiru Olatunbosun ile sarı kart cezalısı David Domgjonas müsabakada forma giyemeyecek.

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