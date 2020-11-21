BİST1.3240.83EURO9.050.96USD7.620.96ALTIN458.861.29
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Menemenspor turp gibi
    ABONE OL
    21.11.2020 - 07:00 |

    Menemenspor turp gibi

    TFF 1. Lig’de pazartesi günü evinde Altay’ı konuk edecek Menemenspor, takımdaki koronavirüs vakalarının negatife dönmesi sonrası hayata döndü.

    Menemenspor turp gibi

    TFF 1. Lig’de pazartesi günü evinde Altay’ı konuk edecek Menemenspor, takımdaki koronavirüs vakalarının negatife dönmesi sonrası hayata döndü. Teknik Direktör Cenk Laleci, İzmir derbisi öncesi sadece 1 genç futbolcuda pozitif bulguya rastlandığını hatırlatarak, “Hepimiz zorlu bir süreç geçirdik. Çok şükür herkes sağlığına kavuştu. Altay karşılaşmasına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Maçlarımız sürekli ertelendi. Futbolu çok özledik. Pazartesi günü sahalara döneceğiz. Altay iddiası olan, ciddi bir rakip. Umarım centilmence bir maç geçiririz” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Pandemide eşitsizlik arttı

    Pandemide eşitsizlik arttı

    Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

    Resmen değişti, yüzde 50’si siliniyor…

    Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

    Ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

    Vapurda 15 dakikalık spor keyfi

    Vapurda 15 dakikalık spor keyfi

    Sıradaki Haber