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    HaberlerEge Haberleri Menemenspor yine hüsran
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    02.03.2020 - 00:00 |

    Menemenspor yine hüsran

    TFF 1. Lig’de geçtiğimiz hafta evinde Adana Demirspor’a 3-2 yenilen Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a da 2-0 mağlup oldu.

    Menemenspor yine hüsran

    Geride kalan 3 maçta puan hasretine son veremeyen sarı lacivertliler, Erzurum deplasmanında 43. dakikada yediği golle ilk yarıyı yenik kapattı. İkinci yarıda da istediği oyunu sergileyemeyen Menemen, 90. dakikada yediği golle sahadan 2-0 yenik ayrıldı.

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