02.03.2020 - 00:00 |
Menemenspor yine hüsran
TFF 1. Lig’de geçtiğimiz hafta evinde Adana Demirspor’a 3-2 yenilen Ekol Göz Menemenspor, deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a da 2-0 mağlup oldu.
Geride kalan 3 maçta puan hasretine son veremeyen sarı lacivertliler, Erzurum deplasmanında 43. dakikada yediği golle ilk yarıyı yenik kapattı. İkinci yarıda da istediği oyunu sergileyemeyen Menemen, 90. dakikada yediği golle sahadan 2-0 yenik ayrıldı.
Türkiye Mehmetçik için tek yürek olduKırklareli'nde Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan öğrenciler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısında şehit düşen askerlere ilişkin, Mehmetçiğe destek amacıyla binalarındaki ışıklarla "TSK" yazdı.