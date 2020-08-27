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    HaberlerEge Haberleri Menemenspor’a Ali Keten golü
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    27.08.2020 - 00:00 |

    Menemenspor’a Ali Keten golü

    Menemenspor yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar’da sürdürürken, savunma oyuncusu Ali Keten’den gelen haberle sarsıldı.

    Menemenspor’a Ali Keten golü

    Sarı lacivertlilerle 1 sene daha mukavelesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinde, “200 bin liraya serbest kalır” maddesinden yararlanıp Boluspor’a imza attı. Defansındaki as oyuncuları Ercan Coşkun’u Ümraniyespor, Ali Keten’i Boluspor’a kaptıran Menemenspor, geçen sezon forma giyen Sırp stoper Trtovac ile de yollarını ayırmıştı. Kurmayların savunma hattına takviye yapmak için girişimlere başladığı öğrenildi.

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