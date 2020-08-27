Menemenspor’a Ali Keten golü

Sarı lacivertlilerle 1 sene daha mukavelesi bulunan 24 yaşındaki futbolcu, sözleşmesinde, “200 bin liraya serbest kalır” maddesinden yararlanıp Boluspor’a imza attı. Defansındaki as oyuncuları Ercan Coşkun’u Ümraniyespor, Ali Keten’i Boluspor’a kaptıran Menemenspor, geçen sezon forma giyen Sırp stoper Trtovac ile de yollarını ayırmıştı. Kurmayların savunma hattına takviye yapmak için girişimlere başladığı öğrenildi.